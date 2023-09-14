Yağ lekelerine 5 dakika çözüm! Zahmetsiz mutfak temizleme yöntemi! Sadece 2 malzemeyle...

Adım 4: Sirke ile Son Dokunuşları Yapın

Eğer hala inatçı lekelerle başa çıkamıyorsanız, sirke kullanabilirsiniz. Bir sprey şişesine eşit miktarda beyaz sirke ve su karışımı hazırlayın. Bu karışımı yağ lekelerinin üzerine püskürtün ve yaklaşık 5 dakika bekletin. Ardından bir bez veya süngerle lekeleri silin. Sirke, yağ lekelerini çözmeye ve temizlemeye yardımcı olur.