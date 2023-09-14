Nişantaşı’nda vatandaşın İBB dramı! Sokakta kaldılar Ekrem İmamoğlu’na isyan ettiler: Sözünde durmadı





"ONLAR DA PEK UMURSAMADI. EKREM BEY DE SÖZÜNDE DURMADI"

Yaşar Köse, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da ulaşmaya çalıştıklarını ancak dönüş alamadıklarını belirterek, "En son Ekrem Bey'in özel kalem müdürüyle görüştük. İki ay önce görüştük ama bize iki aydır bir dönüş olmadı. Onlar da pek umursamadı diyebilirim. Ekrem Bey de sözünde durmadı, net bir şekilde. Resmen burada kaderimize terk edildik. Şu anda 9 ev var, her evde 3-4 kişi var. Çoluğu çocuğu olan var, yaşlısı olan var, hastası olan var ama kimsenin umurunda değil. Hani biz ekstra bir hak da istemiyoruz. Biz kendi karşılığını verdiğimiz haklarımızı istiyoruz ama onu bile çok görüyorlar, vermiyorlar. Bunu biz söylemedik, belediye söyledi. 'Arsayı size satalım' dediler, biz de bedelini ödedik. Biz doğal olarak arsayı istiyoruz. Şimdi arsayı veremiyorlarsa bunun bir bedeli var. Nasıl ki zamanında bizden bu bedeli aldılarsa o bedeli geri ödemelerini istiyoruz. Bizi borçlandırarak, borca sokarak bir yer vermelerini istemiyoruz" şeklinde konuştu.



"SİZİ BURADAN KOVARIZ. SİZİN BURADA HİÇBİR HAKKINIZ YOK"

Yasin Ekinci isimli mahalleli ise, İBB'nin teklifini kabul ederek Seyrantepe'deki Sosyal Konutlara gidenlerin site yöneticileri tarafından zorbalığa uğradığını öne sürdü. Ekinci, "Burada evi yıkılan kardeşlerimizin dörder tane çocukları vardı. Onları buradan apar topar oraya götürdüler, eşyalarını kapının önüne attılar. O insanlar, çocuklar orada yaşama savaşı verirken, oradaki yönetim tarafından tehdide uğradılar. Çocukları parkta oynarken bir tanesinin ayağında terlik yok diye resmi çekiliyor ve 'Sizi buradan kovarız. Sizin burada hiçbir hakkınız yok' diyorlar. Marketteki elemanlara, "Bu insanlar hırsız, bunlara dikkat edin" diyerek bu insanları aşağılıyorlar. Kesinlikle bir zorbalık var, büyük bir ihtimalle bir ayrıcalık var. Çünkü şöyle bir duyum aldım; oradaki yönetim de büyükşehirin elemanı diye biliyorum" dedi.



"KEDİLERİM MOLOZLARIN ALTINDA KALDI. İBB VE ŞİŞLİ BELEDİYESİ KEDİLERE DE SAHİP ÇIKMADI"

Bir başka konuya daha dikkat çeken Yasin Ekinci, "Ben yıllardır burada yaşıyorum, yıllardır burada kedilere bakıyorum. Benim burada 50'yi aşkın kedim vardı ama şu anda maalesef 13'e düştü. Çünkü çoğu şuradaki molozların altında kaldı. Bu kedilere de sahip çıkılmadı. Büyükşehir Belediyesine tebligat yolladım, Şişli Belediyesine de telefon açtım ama hiçbir ilgi gösterilmedi. Benim çocukluğum da burada geçti. Anılarımı sileceğim, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin keyfi yüzünden. Benim hayatım burada mahvolacak. Ben kendimi de geçtim, yaşlılar var. Yaşlılar orada yaşayamaz. Buradan daha önce giden bir karı-koca vardı, inanın biri 41'inci günde diğeri de 53'üncü günde vefat etti" ifadelerini kullandı.

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