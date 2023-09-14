İstanbul Avcılar’da trafikte ters yön kavgası! Tekme tokat havada uçuştu

İki sürücünün tekmeli, tokatlı kavgası cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, sürücülerin birbirine tekme, tokat ve kemerle saldırdıkları görülüyor. Kavga eden iki sürücüyü, başka bir sürücü ayırıyor.

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