İnşaat çalışmalarında hasar oluştu: 2 bina yerinden oynadı

"TEDBİR AMAÇLI MÜHÜRLENDİ"



Esnaf Mustafa Çakır, "Burada hafriyat alınırken aşağı yukarı 5 ya da 6 santimetre açıldı. Yan tarafta bir inşaatta hafriyat alındıktan sonra açılma oldu. Dairelerde herhangi bir zarar yok, sorduk bir çatlama olmadığı söyleniyor.