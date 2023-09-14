İnşaat çalışmalarında hasar oluştu: 2 bina yerinden oynadı
Arnavutköy'de inşaat çalışmaları sırasında 4 katlı bina 10 santimetre kaydı. Tahliye edilen bina, tedbir amacıyla mühürlendi. İnşaat çalışması da durdurulurken zabıta bölgede önem aldı.
Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde bulunan ve hafriyat çalışması yapılan inşaatın yanındaki 4 katlı binada yaklaşık 10 santimetre kayma meydana geldi.
Kaymayı farkeden binadakiler durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, tedbir amaçlı binayı tahliye ettikten sonra mühürledi.
Ardından inceleme yapan ekipler, yapımı yeni tamamlanan ve boş olan bir binayı da mühürledi. Yanındaki inşaatta çalışmalar ise durduruldu. Ekipler tehlike oluşturabilecek alanlara vatandaşın girişini engellemek için demir bariyerlerle çevreyi kapadı. Ekiplerin binadaki incelemesi sürüyor.
"TEDBİR AMAÇLI MÜHÜRLENDİ"
Esnaf Mustafa Çakır, "Burada hafriyat alınırken aşağı yukarı 5 ya da 6 santimetre açıldı. Yan tarafta bir inşaatta hafriyat alındıktan sonra açılma oldu. Dairelerde herhangi bir zarar yok, sorduk bir çatlama olmadığı söyleniyor.
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