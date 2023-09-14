CHP’li İBB’den bitmeyen bir proje daha! Esnaf isyan etti: Her yer toz müşterilerimiz azaldı

Alt geçidin kullanılmaya başlanmasına rağmen üst kısmındaki çalışmaların devam ettiği meydanın şantiye alanı gibi olduğu ve işçilerin çalışmalarını sürdürdüğü görüldü. Bir kısmının toprakla kaplı olduğu, yan taraflarının bazı yerlerinde kaldırım taşı, bazı yerlerinde parke taşı olan, işçilerin kullandığı çeşitli iş makinelerinin ve malzemelerin de bulunduğu alanda yayalar bunların arasından yürüyerek ilerleyebiliyor. Caddenin bir kısmında kaldırımda çalışmaların devam etmesi nedeniyle yayaların caddeden ilerlemek yerine pasaj içerisine girip caddenin ilerisine gidebildikleri de gözlendi. Caddede bulunan kimi esnaf da çalışmalar nedeniyle dükkanlarının zaman zaman toz ve toprakla dolduğunu, ayrıca caddedeki çalışmalar nedeniyle vatandaşların caddeye gelmemesinden dolayı müşterilerinin azaldığını ifade etti.