Çocuğuna aldığı telefon kutusundan bakın ne çıktı! Yok böyle numara! Defalarca aradı ama ulaşamadı...
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oturan 3 çocuk babası Osman Özer kızına sürpriz yapmak için verdiği cep telefonu siparişi sonrası büyük bir şok yaşadı. Özer'in 5 bin TL ödeyip yeni telefonunu beklerken kargo kutusunun içinde sadece bir telefon kılıfı çıktı. Özer yaptığı açıklamada "Çocuklarımın rızkını aldılar. Telefonu ortaokula giden çocuğuma almıştım, duygularımla ve gururumla oynadı." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oturan 3 çocuk babası Osman Özer, ortaokula giden kızına sürpriz yapmak için cep telefonu almaya karar verdi. İstediği ikinci el telefonun internet üzerinden 5 bin TL'ye satıldığını gören Özer, satıcıyla iletişime geçti.
PARANIN TAMAMINI GÖNDERDİ
7 Eylül'de 2 bin TL gönderen Özer, kargo takip numarasını kendisine iletmesi sonrası satıcıya paranın kalan kısmını da gönderdi.
CEP TELEFONU YERİNE KILIF ÇIKTI
Önceki gün eline kargosu ulaşan Özer'e gönderilen kutudan cep telefonu yerine, kılıfı çıktı. Cep telefonu siparişi verdiği satıcı A.K.'yi arayan Özer, ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan Özer, polise gidip, A.K.'den şikayetçi oldu.
'ÇOCUKLARIMIN RIZKINI ALDILAR'
Osman Özer, "İnternet üzerinden telefon beğendim. Satıcı A.K. ile 5 bin TL'de anlaştık. İlk önce 2 bin TL gönderdim. Ertesi gün kargo takip numarasını gönderip, paranın geri kalanını istedi. Ben de adıma gönderilen kargonun fişini görünce, parayı yolladım. Parayı gönderdikten sonra numaramı engellemişler ama fark etmedim. Cep telefonu yerine kılıfı gelince dolandırıldığımı anladım, aradım ama ulaşamadım. Yunusemre Barbaros Şehit Özdemir Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldum. Yakalanıp, gereğinin yapılmasını istiyorum. Mağdurum. Çocuklarımın rızkını aldılar. Telefonu ortaokula giden çocuğuma almıştım, duygularımla ve gururumla oynadı. Bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.
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