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Polisten gece yarısı asayiş uygulaması

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.09.2023
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Polisten gece yarısı asayiş uygulaması

Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte gece yarısı asayiş uygulaması yaptı.

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