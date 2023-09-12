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Zehir tacirlerine geçit yok! Tekirdağ'da 514 kök Hint keneviri ve 900 gram esrar ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.09.2023
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Zehir tacirlerine geçit yok! Tekirdağ’da 514 kök Hint keneviri ve 900 gram esrar ele geçirildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 514 adet kenevir bitkisi ve 1 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Kenevirleri ektiği tespit edilen İ.G. evinde gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 514 kök Hint keneviri ve 900 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Tepeköy Mahallesi Çengeldere mevkisinde kenevir ekildiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Bölgede 514 kök Hint keneviri, 900 gram esrar ve kenevirlerin sulanması için kullanılan 1500 metre damlama borusu ele geçirildi.

Kenevirleri ektiği tespit edilen İ.G. evinde gözaltına alındı.

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