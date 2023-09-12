Zehir tacirlerine geçit yok! Tekirdağ'da 514 kök Hint keneviri ve 900 gram esrar ele geçirildi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 514 adet kenevir bitkisi ve 1 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Kenevirleri ektiği tespit edilen İ.G. evinde gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 514 kök Hint keneviri ve 900 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, Tepeköy Mahallesi Çengeldere mevkisinde kenevir ekildiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.
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