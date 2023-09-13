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Kartal D-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı! Kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçtı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.09.2023
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Kartal D-100 Karayolu’nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı! Kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçtı

Kartal, D-100 Karayolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, D-100 Karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

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