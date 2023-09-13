Otobüste çirkin taciz! Yolculuk sırasında uyuya kaldı dehşeti yaşadı: O anları kayıt altına aldı
Muğla'dan Düzce'ye otobüsle seyahat etmek isteyen 15 yaşındaki H.B., uyuduğu sırada dehşeti yaşadı. Arka koltuğuna oturan otobüsün yedek şoförü, genç kızın uyduğu sırada saçlarını okşadıktan sonra camla koltuk arasından elini uzatarak dokunmaya başladı. Olay anını kayıt altına alan H.B., görüntüleri delil olarak göstererek şikayetçi oldu.
Muğla'dan, 6 Eylül saat 21.30'da, otogardan 41 EF 729 plakalı şehirler arası yolcu otobüsüne binen H.B., Düzce'de yaşayan ve birlikte kaldığı yengesinin yanına gelmek için yola çıktı. Yolculuk sırasında, otobüsün yedek şoförü olduğu iddia edilen kişi, genç kızın arka koltuğuna oturdu. İddiaya göre yedek şoför, genç kız uyuduğu sırada saçlarını okşadıktan sonra koltuk ile cam arasından elini uzatarak dokunmaya başladı. Bir anda korkan genç kız, yedek şoförün kendisine dokunduğu o anları cep telefonuyla kaydetti.
Düzce'ye gelen genç kız, otobüsten indikten sonra yaşadıklarını yengesine anlattı. H.B., yengesi Ş.K. ile Düzce Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek kendisini taciz ettiğini iddia ettiği otobüsün yedek şoföründen şikayetçi oldu. Genç kız, taciz anlarına ilişkin çektiği videoyu da delil olarak sundu. Polis, ismi bilinmeyen yedek şoförün tespiti için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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