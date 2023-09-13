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İBB'den belediyeye bağlı öğrenci yurtlarına zam

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.09.2023
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İBB’den belediyeye bağlı öğrenci yurtlarına zam

Son dakika haberine göre İBB Meclisi, belediyeye bağlı olan yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık ücrete yüzde 36,84 oranında zam yaptı. Ayrıca kent genelindeki tuvalet kullanım ücretlerine de yüzde 100 oranında zam yapıldı.

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