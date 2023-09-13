Mevlid Kandili ne zaman, eylülün kaçında? Mevlid Kandili’nin önemi ve anlamı nedir? Yapılması gereken ibadetler neler?

Peygamber Efendimiz (sav) hangi dönemde doğdu?

Resûl-i Ekrem'in (sav), Habeşistan'ın Yemen Valisi Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve Fil Vak'asının gerçekleştiği sene doğduğu rivayet edilir. Bu hususta görüş ayrılığı olmadığı rivayet edilir.

Arapların "nesî" geleneğine göre bu tarih milâdî 569, diğerlerine göre ise 570 veya 571'dir.

Peygamber Efendimiz (sav) ne zaman doğdu?

Genel görüş, Hz. Muhammed'in (SAV), Rebîülevvel ayının 12'sinde ve gündüz dünyaya geldiği yönündedir. İlkbahardaki bu ayın iki, sekiz, on veya on yedinci günü sabah saatlerinde doğduğuna dair rivayetler bulunur. (İbn Kesîr, I, 198-203; Şâmî, I, 401-405; DİA, XIII, 71).

Doğumun pazartesi günü gerçekleştiği sahih bilgilere dayanır. Doğum gününün milâdî takvime göre 20 Nisan'a denk geldiği rivayet edilir, ancak bunun doğru olmadığını ileri sürenler de vardır. (İbn Kesîr, I, 201; Şâmî, I, 405).