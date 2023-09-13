Mevlid Kandili ne zaman, eylülün kaçında? Mevlid Kandili'nin önemi ve anlamı nedir? Yapılması gereken ibadetler neler?
Mevlid Kandili, Müslümanların özel bir coşku ve ibadetle kutladığı önemli bir dini gün olarak bilinir. Bu manevi gün, Rahmet elçisi Hz. Peygamber'in doğumunu anma vesilesiyle gerçekleştirilir. Mevlid Kandili, İslam ahlakını, birlik ve beraberliği pekiştirerek, kardeşlik duygularını yücelten bir öneme sahiptir. Müslümanlar bu özel günde camileri doldurarak dualar eder, ibadetlerini ihya ederler. İşte 2023 Mevlid Kandili tarihleri...
2023 Diyanet dini günler takvimi, Müslümanlar için özel bir gün olan Mevlid Kandili tarihini belirledi. İslam dünyasının manevi bir coşkuyla kutladığı bu kutsal gün, Rahmet elçisi Hz. Peygamber'in doğumunu anma vesilesiyle dolu dualar, ibadetler ve namazlarla geçecek. Mevlid Kandili, İslam toplumlarında büyük bir önem taşır, çünkü bu özel günde Peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği günü anmak ve O'nun öğretilerini daha yakından anlamak fırsatı bulunur.
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Mevlid Kandili bu sene 26 Eylül 2023 Salı günü gerçekleşecek.
Yılın son kandili Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor.
Mevlid ne demek?
Mevlid kelimesi sözlükte, "doğum yeri, doğum zamanı, doğuş" anlamlarına gelir.
Kavram İslam kültüründe, Hz. Peygamber'in (SAV) doğumunu ve bu vesileyle yapılan törenleri, yazılan eserleri ifade eder.
Mevlid Kandili nedir?
Peygamber Efendimizin (SAV) doğumunun gerçekleştiği kutlu güne Mevlid gecesi denir. Müslümanların, mübarek saydıkları günler, kandil olarak anılır.
571 Miladi senenin Rebîülevvel ayının 12. gecesi, âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrif ettiği bu önemli gün, İslam dünyası tarafından Mevlid Kandili olarak kutlanır.
Peygamber Efendimiz (sav) hangi dönemde doğdu?
Resûl-i Ekrem'in (sav), Habeşistan'ın Yemen Valisi Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve Fil Vak'asının gerçekleştiği sene doğduğu rivayet edilir. Bu hususta görüş ayrılığı olmadığı rivayet edilir.
Arapların "nesî" geleneğine göre bu tarih milâdî 569, diğerlerine göre ise 570 veya 571'dir.
Peygamber Efendimiz (sav) ne zaman doğdu?
Genel görüş, Hz. Muhammed'in (SAV), Rebîülevvel ayının 12'sinde ve gündüz dünyaya geldiği yönündedir. İlkbahardaki bu ayın iki, sekiz, on veya on yedinci günü sabah saatlerinde doğduğuna dair rivayetler bulunur. (İbn Kesîr, I, 198-203; Şâmî, I, 401-405; DİA, XIII, 71).
Doğumun pazartesi günü gerçekleştiği sahih bilgilere dayanır. Doğum gününün milâdî takvime göre 20 Nisan'a denk geldiği rivayet edilir, ancak bunun doğru olmadığını ileri sürenler de vardır. (İbn Kesîr, I, 201; Şâmî, I, 405).
Mevlid Kandili'nin anlamı
"Kandil" kelimesi, Arapça kökenden gelir ve sıvı halinde yağa batırılmış bir fitilin yanması suretiyle ışık veren aydınlatma aleti yani ışık saçan cihaz manasındadır. Ancak Müslümanlar, mübarek saydıkları günler için "kandil" kavramını kullanır. Mevlid ise, "doğum" anlamına gelir.
"Mevlid Kandili" kavramı, Osmanlı kültüründen gelen bir kavram olarak karşımıza çıkar.
O dönemde, Mevlid gecesi camilere kandiller asılırdı. Bu nedenle zaman içerisinde İslam dinindeki kutsal gecelere "Kandil Gecesi" denmeye başlar. Peygamberimizin (SAV) doğduğu bu kutlu geceye, "Mevlid-i Nebi Gecesi" denilmesi daha uygundur.
Mevlid Kandili'nin önemi
Mevlid Kandili, geleceği eski kutsal kitaplarda müjdelenen son Peygamber Hz. Muhammed'in (SAV) doğduğu günü ifade eder. Bu nedenle İslam dünyası açısından önemi büyüktür. Kadir gecesinden sonra en hayırlı gecedir.
Mübarek gün ve geceler, bağışlanma ve hayatına çekidüzen verme fırsatı olarak görülür. Bu özel gecede edilen duaların ve yapılan ibadetlerin kabul olacağına inanılır.
Geceyi hakkıyla değerlendirmek isteyenlerin ibadet ederek, Peygamberi (SAV) anıp dua ederek geçirmesi tavsiye edilir.
İnsanlığa Kur'an'ın yaşayan örneği olarak gönderilen rahmet elçisi Hz. Peygamberin (SAV) doğumunu kutladığımız gecede, onun insanlığa gösterdiği güvenilirlik, adalet, sabır, merhamet gibi değerleri anlamaya çalışmak önerilir.
Mevlid gecesi, hayatımızı Peygamber'in (SAV) yüce ahlâkıyla güzelleştirme, dini açıdan kendimizi tazelemek için iyi bir fırsat olacaktır.
Peygamber Efendimize (SAV), gösterebileceğimiz en büyük saygı, onun izinden gitmekle mümkündür. Çünkü o Müslümanlar için en güzel örnektir.
Yüce Allah (CC) Ahzâb suresinin 21. ayetinde şöyle buyurur:
"Andolsun, Allah'ın Resûlü'nde sizin için; Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb Sûresi 21. Ayet)
O (sav), merhameti ve sevgisiyle toplumu güzelleştiren, her hali örnek alınacak peygamberdir.
Peygamber Efendimizi (SAV) sevmek ve anmak, O'nun izinden gitmekle mümkündür. Bunu sadece Mevlid gecesi ile sınırlamamak, hayatımızın her anında uygulamak gerekir.
Mevlid gecesi, Allah'a (CC) verdiği nimetler için hamd edeceğimiz, İslam âlemi ve mazlum kardeşlerimizin selameti için dua edeceğimiz, bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlar için bağışlanma dileyeceğimiz, ruhumuzu imanla doldurup, gözümüzü Kur'an ile sevindireceğimiz bir gece olarak değerlendirilmelidir.
Bu gecede çeşitli etkinliklerle Peygamber Efendimiz (SAV) anlatılır.
Mevlid Kandili'nin önemi, Müslümanlara asıl görevini hatırlatmasıdır. Bunlar Peygamberi (SAV) öğrenmek, O'nun anlamak ve izinden gitmektir.
Geceyi en güzel şekilde değerlendirmek için bol bol dua etmek, namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, tövbe istiğfar etmek ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak tavsiye edilir.
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- Mevlid Kandili ne zaman, eylülün kaçında? Mevlid Kandili'nin önemi ve anlamı nedir? Yapılması gereken ibadetler neler?
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