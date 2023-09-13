Kira anlaşmazlığı arabuluculuk dönemi! Sistem çalışmaya başladı! Ev sahibi ve kiracı arasında anlaşma tamam

Kiracı M.N.A. sonuçtan memnun olduğunu ifade ederek, "Ev sahibimle aramızdaki anlaşmazlığı arabuluculuk sayesinde çözdük. Karşı tarafın avukatı ve arabulucumuz bir araya geldiler, ortak bir noktada anlaştık. Her iki taraf da sonuçtan mutlu. Kira güncellemesinin zamanı gelmişti. Kira güncellemesinin altında bir rakamda anlaşarak bir yıl sonra evin tahliye edilmesine karar verdik." dedi.

Ev sahibinin avukatı Özlem Şan Oğuzhan da kira artışı konusunda yaşanan uyuşmazlığın arabuluculukla çözülmesinin ciddi fayda sağladığını söyledi.

Arabulucu avukat İrfan Medet Akpınar ise taraflara, arabuluculuğun özüne ve ruhuna uygun bir şekilde müzakere süreci yürüttükleri için teşekkür etti.

Sürece elinden gelen katkıyı sunmaya çalıştığını belirten Akpınar, "Taraflar çıkarları ve menfaatlerinin bir araya gelmesi noktasında uzlaşma arayışı içerisinde oldular. Nihayetinde güzel bir anlaşmaya imza attılar. Uygulamanın herkese örnek olmasını temenni ediyorum. Arabuluculukta esas amaç tarafların birbirini anlaması, dinlemesi, masada hal ve koşulları değerlendirip birlikte bir çözüm üretmeleri." dedi.