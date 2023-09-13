İstanbul’da sahte para operasyonu: 3 şüpheli gözaltında

Evde yapılan aramalarda 100'lük banknotlar halinde 2 milyon 300 ABD doları, 100'lük banknotlar halinde 68 bin , 50'lik banknotlar halinde 40 bin toplamda 108 bin Euro ile 1 adet para sayma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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