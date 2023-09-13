Elazığ’da silahlı kavga: 3 yaralı! Pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açtılar

POMPALI TÜFEK VE TABANCALARLA ATEŞ AÇTILAR

Taraflar arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İki grup, birbirlerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açtı. Kavgada isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi, vücutlarına isabet eden mermi ve saçmalarla yaralandı.