Elazığ’da silahlı kavga: 3 yaralı! Pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açtılar
Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay, gece saatlerinde Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olan iki grup, otomobilleriyle seyir halindeyken İmam Efendi Bulvarı'nda karşılaştı.
POMPALI TÜFEK VE TABANCALARLA ATEŞ AÇTILAR
Taraflar arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İki grup, birbirlerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açtı. Kavgada isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi, vücutlarına isabet eden mermi ve saçmalarla yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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