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Elazığ’da silahlı kavga: 3 yaralı! Pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açtılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.09.2023
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Elazığ’da silahlı kavga: 3 yaralı! Pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açtılar

Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olan iki grup, otomobilleriyle seyir halindeyken İmam Efendi Bulvarı'nda karşılaştı.

POMPALI TÜFEK VE TABANCALARLA ATEŞ AÇTILAR

Taraflar arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İki grup, birbirlerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açtı. Kavgada isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi, vücutlarına isabet eden mermi ve saçmalarla yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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