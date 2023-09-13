Bursa'da yanan ormanlar için seferberlik! Küle dönen 25 hektar alan eski günlerine dönecek
Bursa’nın Mudanya ilçesinde küle dönen 25 hektarlık ormanlık alan, hummalı çalışmanın ardından yeniden eski ihtişamına kavuşacak. Fidan dikiminin sonbahara yetiştirilmeye çalışılacağını belirten yetkililer, en kısa zamanda temizlik çalışmasının yapılacağını söyledi.
Yangının ardından bölgede çalışmalarını sürdüren Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yanan alanı dronlarla tarayarak veri tabanı oluşturmaya çalışıyor.
Bursa'nın Mudanya ilçesi Göynüklü Mahallesinde 2 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen orman yangının yaraları sarılmaya başlandı. Yaklaşık 17 saatlik hummalı çalışmada 6 uçak, 6 helikopter, 52 arasöz, 16 ilk müdahale aracı, 32 su tankeri, 20 iş makinası ve 420 personelin müdahalesiyle daha fazla alanın küle dönmesi engellendi.
Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar da canla başla çalıştı. Söndürülen alandaki yanan ağaçların temizliğine de en kısa sürede başlanılacağı açıklandı.
Küle dönen alandaki ağaçların kaldırılmasının ardından fidan dikimine 2023 sonbaharında başlanacağı açıklanırken, yangının çıkış sebebi ise halen araştırılıyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine ait dronlarla etkilenin alanın haritası çıkarılırken, kaç tane hangi ağaçtan yandığı, hangi ağaçların daha fazla zarar gördüğü gibi veri tabanı oluşturulmaya çalışılıyor.
İmara açılacağı iddiaları ise daha önceki senelerdeki gibi kulaktan kulağa dolaşsa da Mudanya ilçesinde 2015 yılında küle dönen Göynüklü, Çağrışan ve Nilüferköy ve çevresindeki 170 hektarlık alana dikilen fidanların boyları yükselmeye devam ediyor.
YANAN ALANLARA 3 KATI FİDAN DİKİLDİ
Çağrışan bölgesinde 36 hektardaki yanan 8 bin 702 ağacın yerine yaklaşık 47 bin 800 fidan, Göynüklü ve Nilüferköy arasında yanan 47 bin 695 ağacın yerine 131 bin fidan yangınlardan sonraki 1 yıl içerisinde dikildi. Yangından sonra akıllara gelen bu alanlar da dron ile son durumları görüntülendi.
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