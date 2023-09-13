Bursa’da yanan ormanlar için seferberlik! Küle dönen 25 hektar alan eski günlerine dönecek

Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar da canla başla çalıştı. Söndürülen alandaki yanan ağaçların temizliğine de en kısa sürede başlanılacağı açıklandı.

Küle dönen alandaki ağaçların kaldırılmasının ardından fidan dikimine 2023 sonbaharında başlanacağı açıklanırken, yangının çıkış sebebi ise halen araştırılıyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine ait dronlarla etkilenin alanın haritası çıkarılırken, kaç tane hangi ağaçtan yandığı, hangi ağaçların daha fazla zarar gördüğü gibi veri tabanı oluşturulmaya çalışılıyor.