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Adana'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.09.2023
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Adana’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Adana'nın Feke ilçesi Konakkuran Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Yangını görenlerlerin ihbarı üzerine bölgeye 4 arasöz, 2 su tankeri, 2 helikopter ve orman işçileri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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