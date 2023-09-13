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Rebiülevvel ayı tarihleri 2023 | Rebiülevvel ayı nedir, ne zaman, faziletleri neler? 12 gecesi hangi tarihte?

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Giriş Tarihi: 13.09.2023 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023
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Rebiülevvel ayı tarihleri 2023 | Rebiülevvel ayı nedir, ne zaman, faziletleri neler? 12 gecesi hangi tarihte?

Rebiülevvel ayı, İslam takvimine göre önemli bir dönemi simgeliyor ve bu yılın başlayacağı tarih merak konusu oldu. Safer ayının sona erdiği ve Rebiülevvel ayının yaklaştığı bu günlerde, Müslümanlar bu ayda yapılması tavsiye edilen ibadetleri araştırıyorlar. Rebiülevvel ayı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum ayı olarak özel bir yere sahiptir. Ancak İslam takviminin güneş takvimine göre oluşturulduğu unutulmamalıdır, bu nedenle her yıl değişen tarihlerde gelir. İşte tüm merak edilenler...

Rebiülevvel ayı, İslam takviminde büyük bir öneme sahip olup, bu ayın başlama tarihi vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Safer ayının sona ermesiyle birlikte Müslümanlar, Rebiülevvel ayında yapılması tavsiye edilen ibadetleri öğrenmek için araştırmalara başladı.

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayının on ikinci gecesi Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor.

İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 16 Eylül günü idrak edilmeye başlanacak.

Ayrıca Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak ediliyor. Buna göre bu sene Mevlid Kandili de 26 Eylül tarihine denk geliyor.

Hicri takvimin üçüncü ayına denk gelen Rebiülevvel ayı, ay takviminde saferden sonra üçüncü aya denk geldiği için rebiü'l-evvel (birinci rebi') ismiyle anılır. Sözlükte "bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket" gibi anlamlara gelen rebi sözcüğü ay ve mevsim anlamlarını ifade eden Arapça bir kelimedir.

Rebiülevvel ayının önemi

Resul-i Ekrem (SAV) Efendimizin doğduğu, İslam kaynaklarının belirtmesi ve alimlerin ittifakına göre mübarek bedenlerinden ruhunun çıkıp, fani dünya hanından Rabbimiz Teala'nın huzuruna irtihal eylediği yani vefatının gerçekleştiği Rebiülevvel ayı, bu yönleriyle önemli bir zaman dilimidir.

Ayrıca Peygamber Efendimiz (SAV) Rebiülevvel ayında Hz. Ebubekir ile (RA) birlikte Sevr mağarasına sığınmış ve buradan ayrılıp Medine'ye doğru yola çıkmıştı. 8 Rebiülevvel Pazartesi günü Kuba'ya varan ve burada Kuba Mescidi'ni inşa eden Kutlu Nebi, Ranuna vadisinde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra aynı gün Medine'ye ulaşmıştı. Resulullah Efendimiz (SAV) bu ayın içinde Mescid-i Nebevi'nin inşasına da başlamıştı.

Rebiülevvel ayı ne anlama gelir?

Bolluğun ve bereketin sembolü olan rebi Arapça'da hem ay hem de mevsim adı olarak kullanılır. "Bir yerde ikamet etmek, bir yerde konaklamak; bahar evi, mahalle, yurt" gibi anlamlara da gelen rebi sözcüğü "rba" kökünden türeyen bir kelimedir.

Bilgi notu:
Araplar'ın havanın mutedil, su ve otun bol olduğu bu aylarda bir yerde konaklayıp hayvanlarını otlatmaları sebebiyle söz konusu iki aya bu adların verildiği ve bu ayların o zamanlar "rebi" diye adlandırılan güz mevsimine rastladığı nakledilir.

Araplar bu aylardan başka iki ayrı mevsim için de rebi kelimesini kullanırlar. Çiçeklerin açıp mantarların bittiği bahar mevsimi rebiülevvel, meyvelerin yetişip olgunlaştığı güz mevsimi de rebiüssani olarak tanımlamışlardır.

Rebiülevvel ayında ne oldu?

İslam tarihinde ve Müslümanlar için Rebiülevvel ayının önemli bir yere sahip olmasının nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Peygamber (SAV) Efendimiz Rebîülevvel ayının 12'sinde Pazartesi günü dünyaya geldi.
İslam tarihinde bir dönüm noktası sayılan hicret de Rebîülevvel ayında gerçekleşti.
Safer ayının sonlarında Hz. Ebubekir'le (RA) birlikte Sevr mağarasına sığınan ve 1 Rebiülevvel'de buradan ayrılıp Medine'ye doğru yola çıkan Resul-i Ekrem (SAV) 8 Rebiülevvel Pazartesi günü Kuba'ya vardı ve burada Kuba Mescidi'ni inşa etti.
12 Rebiülevvel'de Medine'ye hareket etti, Ranuna vadisinde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra aynı gün Medine'ye ulaştı.
Bu ayın içinde Mescid-i Nebevi'nin inşasına başlandı.
Resul-i Ekrem (SAV) 12 Rebîülevvel Pazartesi günü vefat etti.

Rebiülevvel ayında hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır?

Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli olmamakla beraber Hz. Peygamberin (SAV) yaptığı günlük ibadet ve duaların bu ayda yapılması makbuldür. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe edilmeli, çokça istiğfar getirilmeli, kaza namazı kılınmalıdır.

Ayrıca Resul-i Ekrem'in (SAV) doğumunun, vefatının ve hicretinin gerçekleştiği bu ayda bol bol salavat getirmek, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizi (SAV) anmak, yaptığı ve bize yapmamızı tavsiye ettiği sünnetleri yerine getirmek oldukça ehemmiyetlidir.

Mevlid Kandili'nin anlamı nedir?

Mevlid Kandili ya da diğer bir adıyla Veladet Kandili, İslam'ın son peygamberi Hz. Muhammed'in (SAV) doğum gecesidir. Ashab-ı Kiram, Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanılmayan Rebiülevvel ayının 12. gecesi olan Mevlid Kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da kutlanmaya başlar.

Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?

Bütün kandil gecelerinde yapılabilecek ve yapılması gereken önemli bir takım ibadetleri ve riza-i ilahiye ulaştıracak davranışları zikredelim.

1- Kur'an-ı Kerim okumak, okuyanları dinlemek, uygun mekanlarda Kur'an ziyafeti vermek, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılığımızı artırmak.

2 - Peygamber Efendimize (SAV) salat-ü selam getirmek, O'nun şefaatinden ümit edip ümmetinden olma şuurunu tazelemek.

3 - Kaza, nafile namazlar kılmak, o geceye mahsus ibadetler varsa yerine getirmek.

4 - Tefekkürde bulunmak, "Kimim ve kimin kuluyum, kim tarafından rızıklandırılıyorum, Allah'ın benden istedikleri nelerdir gibi soruları düşünmek.

5 - Geçmişin muhasebesini ve murakebesini yapmak, şimdinin ve geleceğin plan ve programını çizmek.

6 - Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar etmek, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunmak.

7 - Bol bol zikir ve evrad-ı ezkarda bulunmak

8 - Küs ve dargın olanları barıştırmak.

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