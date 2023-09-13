Rebiülevvel ayı tarihleri 2023 | Rebiülevvel ayı nedir, ne zaman, faziletleri neler? 12 gecesi hangi tarihte?

Rebiülevvel ayı, İslam takviminde büyük bir öneme sahip olup, bu ayın başlama tarihi vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Safer ayının sona ermesiyle birlikte Müslümanlar, Rebiülevvel ayında yapılması tavsiye edilen ibadetleri öğrenmek için araştırmalara başladı.

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayının on ikinci gecesi Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor.

İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 16 Eylül günü idrak edilmeye başlanacak.

Ayrıca Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak ediliyor. Buna göre bu sene Mevlid Kandili de 26 Eylül tarihine denk geliyor.

Hicri takvimin üçüncü ayına denk gelen Rebiülevvel ayı, ay takviminde saferden sonra üçüncü aya denk geldiği için rebiü'l-evvel (birinci rebi') ismiyle anılır. Sözlükte "bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket" gibi anlamlara gelen rebi sözcüğü ay ve mevsim anlamlarını ifade eden Arapça bir kelimedir.

Rebiülevvel ayının önemi

Resul-i Ekrem (SAV) Efendimizin doğduğu, İslam kaynaklarının belirtmesi ve alimlerin ittifakına göre mübarek bedenlerinden ruhunun çıkıp, fani dünya hanından Rabbimiz Teala'nın huzuruna irtihal eylediği yani vefatının gerçekleştiği Rebiülevvel ayı, bu yönleriyle önemli bir zaman dilimidir.

Ayrıca Peygamber Efendimiz (SAV) Rebiülevvel ayında Hz. Ebubekir ile (RA) birlikte Sevr mağarasına sığınmış ve buradan ayrılıp Medine'ye doğru yola çıkmıştı. 8 Rebiülevvel Pazartesi günü Kuba'ya varan ve burada Kuba Mescidi'ni inşa eden Kutlu Nebi, Ranuna vadisinde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra aynı gün Medine'ye ulaşmıştı. Resulullah Efendimiz (SAV) bu ayın içinde Mescid-i Nebevi'nin inşasına da başlamıştı.

Rebiülevvel ayı ne anlama gelir?

Bolluğun ve bereketin sembolü olan rebi Arapça'da hem ay hem de mevsim adı olarak kullanılır. "Bir yerde ikamet etmek, bir yerde konaklamak; bahar evi, mahalle, yurt" gibi anlamlara da gelen rebi sözcüğü "rba" kökünden türeyen bir kelimedir.

Bilgi notu:

Araplar'ın havanın mutedil, su ve otun bol olduğu bu aylarda bir yerde konaklayıp hayvanlarını otlatmaları sebebiyle söz konusu iki aya bu adların verildiği ve bu ayların o zamanlar "rebi" diye adlandırılan güz mevsimine rastladığı nakledilir.

Araplar bu aylardan başka iki ayrı mevsim için de rebi kelimesini kullanırlar. Çiçeklerin açıp mantarların bittiği bahar mevsimi rebiülevvel, meyvelerin yetişip olgunlaştığı güz mevsimi de rebiüssani olarak tanımlamışlardır.