Rize'ye dev sağlık merkezi! Şehir Hastanesi'nin yapılacağı alanda çalışmalar sonra doğru
Rize'de deniz dolgusu üzerine 340 bin metrekarelik alana yapılacak olan Şehir Hastanesi'nin dolgu inşaatında sona yaklaşıldı. Dolgu inşaatının yaklaşık 1,5 ay içerisinde tamamlanması öngörülürken, 800 yataklı olarak planlanan hastanenin ihtiyaç halinde kapasitesi 1500 yatağa kadar çıkabilecek.
Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılacak olan Şehir Hastanesi'nin dolgu çalışmalarında sona geliniyor. Rize'nin Taşlıdere ve Hamidiye mahalleleri arasında 340 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak olan Rize Şehir Hastanesinin dolgu inşaatında sona doğru gelindi.
Dolgu inşaatının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmaları için ihale yapılacak. Yapılacak olan ihale kente gelecek olan Sağlık Bakanı yardımcısı tarafından takip edilecek.
"KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE DOLGU KISMI TESLİM EDİLECEK"
Dolgu inşaatının az kaldığını yaklaşık 1 buçuk ay içerisinde tamamlanacağını ifade eden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Rize Şehir Hastanesinin dolgu inşaatı tamamlanmak üzeredir.
Zannediyorum kısa bir süre içerisinde dolgu kısmı teslim edilecek. Dolgu kısmı teslim edildikten sonrada ihale süreci başlayacak. Bir inşaat ve emlaktan sorumlu sağlık bakan yardımcımız bu çalışma ile ilgili buraya gelecek.
İhale süreci de onun ardından sürecek. Hastane süreci kendi seyrinde ilerliyor. Dolgusu önemli kısımdı. Dolgusunun çok ciddi bir eksiği kalmamış. Belki de 1-1,5 ay içerisinde teslim edilecek" ifadelerini kullandı.
HASTANENİN ÖZELLİKLERİ
Kentte, arazi sorunu nedeniyle Gündoğdu ve Hamidiye mahalleleri arasındaki sahil bandında deniz dolgusu üzerine 350 bin metrekarelik alanda projelendirilen Şehir Hastanesi'nde, odalar deniz manzaralı planlandı. 800 yatak kapasiteli hastane, ihtiyaç duyulması halinde kapasitesini 1500 yatağa kadar çıkarılabilecek. Yöresel mimaride, 4 blok halinde 5 kat şeklinde yapılacak hastane; 206 poliklinik, 150'den fazla yoğun bakım ünitesi ve ameliyathaneyle hizmet verecek.
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