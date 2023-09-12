İzmir'de korkutan yangın: 19 saatte kontrol altına alındı
Son dakika haberleri... İzmir'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda etkili olan yangın yaklaşık 19 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Alaçatı Mahallesi'ndeki çöplükte dün saat 15.05'te çıktığı belirtilen yangın, rüzgarın da etkisiyle otluk alana sıçradı.
Bölgeye, 3 uçak, 5 helikopter, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.
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