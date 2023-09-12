Sabah namazından sonra hangi dualar okunur? Sabah namazından sonra 7 kere okunan dua! Türkçe, Arapça okunuşu ve meali...
"Sabah namazından sonra hangi dualar okunur?" sorusunun cevabı müslüman alemi tarafından araştırılıyor. Müslümanlar için farz olan ibadetlerden biri de namazdır. Namazın ardından dua ve sureler okunur. İşte, sabah namazından sonra okunan dualar ve anlamı!
Müslümanlar için namaz, dini yaşantının önemli bir parçasıdır ve her namazın ardından okunan bazı dualar vardır. İşte, "Sabah namazından sonra hangi dualar okunur?" sorusunun cevabı...
SABAH NAMAZINDAN SONRA 7 KERE OKUNAN DUA!
Günün ilk vakit namazı olan sabah namazı tamamlandıktan sonra, "La havle velâ kuvvete illâ billâhi velâ hilete velehtiyale velâ mence velâ melca minellâhi illâ îleyh(i)." duası 7 kere okunmalıdır.
7 kere okunan bu dua, insana Allah'a sarılmaktan başka kuvvet verecek bir şeyin olmadığı, bu sebeple de yalnızca Allah'a sığınılması gerektiği anlamına gelir.
SABAH NAMAZI TESBİHATI
Namaz tesbihatı vakit namazları kılındıktan sonra yapılan birtakım dua ve zikirlerden oluşur. Namazlardan sonra çekilen namaz tesbihatının birçok faziletleri bulunur.
Tesbihat sünnet olan bir ibadettir. Peygamber Efendimizin namazlardan sonra yapılan tesbihatlar için birçok beyanı vardır.
"Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram."denilir.
"Alâ Rasulina salavat"
"Ayetel Kürsi" okunur.
Bismillahirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûm,
lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm,
lehû mâ fi'ssemâvâti ve mâ fi'l-ard,
men-ze'l-lezî yeşfe'u 'indehû illâ bi-iznih,
ya'lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm,
ve lâ yuhîtûne bi-şey'in min'ılmihî illâ bimâ şâe, vesi'a kürsiyyühü's-semâvâti ve'l-ard
ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve'laliyyü'l-azîm.
"Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanellah." 33 defa Subhanallah
"Subhanel bagiy daime nil hamdulillah." 33 defa Elhamdulillah
Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber." 33 defa Allahu ekber
"Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr"
"Allahummehşurna fi zumretis salihin" ve ardından dua edilir.
Son olarak "El Fatiha" denilir ve Fatiha Suresi okunur.
Elhamdulillâhi rabbil'alemin
Errahmânir'rahim
Mâliki yevmiddin
İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în
İhdinessirâtal mustakîm
Sirâtallezine en'amte aleyhim
Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn
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