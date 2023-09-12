Sabah namazından sonra hangi dualar okunur? Sabah namazından sonra 7 kere okunan dua! Türkçe, Arapça okunuşu ve meali...

SABAH NAMAZI TESBİHATI

Namaz tesbihatı vakit namazları kılındıktan sonra yapılan birtakım dua ve zikirlerden oluşur. Namazlardan sonra çekilen namaz tesbihatının birçok faziletleri bulunur.

Tesbihat sünnet olan bir ibadettir. Peygamber Efendimizin namazlardan sonra yapılan tesbihatlar için birçok beyanı vardır.