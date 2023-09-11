Sokak hayvanları için çocukları tehdit etti! O kadın hakkında flaş gelişme
Sosyal medya hesabı üzerinden çocuklarla ilgili hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar yapan T.K., ekipler tarafından gözaltına alındı. T.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir kadının paylaştığı videoda hakaret ve tehdit içeren ifadelerin yer aldığı belirlendi.
"Sokak hayvanları için gerekirse çocukların dövülmesi gerektiği" yönünde beyanların yer aldığı videoyu çeken kişinin T.K. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.
T.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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