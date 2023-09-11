11 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sokak hayvanları için çocukları tehdit etti! O kadın hakkında flaş gelişme

Sokak hayvanları için çocukları tehdit etti! O kadın hakkında flaş gelişme

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.09.2023 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
ABONE OL
Sokak hayvanları için çocukları tehdit etti! O kadın hakkında flaş gelişme

Sosyal medya hesabı üzerinden çocuklarla ilgili hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar yapan T.K., ekipler tarafından gözaltına alındı. T.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir kadının paylaştığı videoda hakaret ve tehdit içeren ifadelerin yer aldığı belirlendi.

"Sokak hayvanları için gerekirse çocukların dövülmesi gerektiği" yönünde beyanların yer aldığı videoyu çeken kişinin T.K. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

T.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

O kadın hakkında flaş gelişme O KADIN HAKKINDA FLAŞ GELİŞME

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA