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Sokak hayvanları için çocukları tehdit etti! O kadın hakkında flaş gelişme

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Giriş: 11.09.2023 16:33
Sosyal medya hesabı üzerinden çocuklarla ilgili hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar yapan T.K., ekipler tarafından gözaltına alındı. T.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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