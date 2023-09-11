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8 üniversiteye 308 sözleşmeli personel alınacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.09.2023
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8 üniversiteye 308 sözleşmeli personel alınacak

Son dakika haberine göre 8 üniversitenin farklı birimleri için 308 sözleşmeli personel alınacak. Yapılacak alımlarla ilgili başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamalara ilişkin bilgiler üniversitelerin internet sitelerinde yer alacak.

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