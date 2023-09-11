LGBT terörüne karşı aileler İstanbul’da buluşuyor! Büyük Aile Buluşması etkinliği 17 Eylül’de Saraçhane’de...

150 BİN İMZA TOPLANDI

Eryılmaz, LGBT propagandası ve dayatmasının ise en çok dikkat edilmesi gereken marjinal durum olduğunu söyleyerek, LGBT derneklerinin ve vakıflarının kapatılması ve bununla ilgili kanun değişikliği talebiyle bir yıl önce bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) 150 bin imza topladığını anlattı.

LGBT dernekleri ve vakıflarının "sosyokültürel terörle ilişkili faaliyetlerde bulunduklarının" söyleyen Eryılmaz, 150 bin vatandaşın imzasıyla TBMM'ye sunulan bir dilekçenin Meclis'in gündemine gelebileceğini kaydetti.

200 STK DESTEK VERİYOR

Eryılmaz, bazı sivil toplum kuruluşlarından bu süreç içerisinde gösteri yapılması yönünde talepler geldiğini, bu doğrultuda geçen yıl 18 Eylül'de 150 STK'nin desteği, 35 bin kişinin katılımıyla Fatih'te yaptıkları ilk "Büyük Aile Buluşması" kapsamında Saraçhane'den Beyazıt'a sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini anlattı.

İlk programdan sonra 19 ilde daha "Büyük Aile Buluşmaları" organize edildiğini aktaran Eryılmaz, 17 Eylül 2023 Pazar ise 200 STK'nin desteği ile Saraçhane'de Fatih Anıt Parkı'nda ikinci kez toplanacaklarını bildirdi.