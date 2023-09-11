Avcılar’dan Bakırköy’e kadar koştular! İstanbul'da ilginç görüntü: Trafiği birbirine kattılar
Okulların açılmasıyla birlikte yoğun bir trafiğe uyanan İstanbullular, D-100 Karayolu'nda gördükleri karşısında adeta şoke oldu. Avcılar’dan başlayıp Bakırköy kadar koşan başıboş 2 at trafiği birbirine kattı. O anlar amatör kameralara yansıdı.
Yolda atları gören sürücüler şoke oldu. Trafik polisleri ekipleri, önce Bahçelievler Yenibosna da daha sonra Bakırköy'de ki yolu trafiğe kapatılarak atları yakalanmaya çalışıldı.
Sonunda Bakırköy'de kontrol altına alınan atlar yan yola alındı.
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