11 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Avcılar’dan Bakırköy’e kadar koştular! İstanbul'da ilginç görüntü: Trafiği birbirine kattılar

Avcılar’dan Bakırköy’e kadar koştular! İstanbul'da ilginç görüntü: Trafiği birbirine kattılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.09.2023 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
ABONE OL
Avcılar’dan Bakırköy’e kadar koştular! İstanbul’da ilginç görüntü: Trafiği birbirine kattılar

Okulların açılmasıyla birlikte yoğun bir trafiğe uyanan İstanbullular, D-100 Karayolu'nda gördükleri karşısında adeta şoke oldu. Avcılar’dan başlayıp Bakırköy kadar koşan başıboş 2 at trafiği birbirine kattı. O anlar amatör kameralara yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinde trafikte ilginç anlar yaşandı. D-100 kara yoluna giren 2 at Avcılar'dan Bakırköy'e kadar koştu.

Yolda atları gören sürücüler şoke oldu. Trafik polisleri ekipleri, önce Bahçelievler Yenibosna da daha sonra Bakırköy'de ki yolu trafiğe kapatılarak atları yakalanmaya çalışıldı.

Sonunda Bakırköy'de kontrol altına alınan atlar yan yola alındı.

Güvenliği sağlanan D-100 Karayolu ve ve yan yolda trafik akışı tekrar verilmeye başladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA