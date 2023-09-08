Onursuzlara karşı onurlu buluşma: İstanbul’da LGBT terörüne geçit yok!
Dini değerlerin ve aile kavramının yok sayıldığı sapkın zihniyet LGBT'ye tepkiler çığ gibi büyüyor. LGBT sapkınlığıyla mücadele için bazı ülkelerde eylemler düzenlenmeye devam ediyor. Biyolojik gerçekliğe başkaldıran lobiye karşı aileler 17 Eylül Pazar günü İstanbul Saraçhane'de buluşacak. Etkinlikte ailelerin anne, baba ve çocuk el ele vererek bu küresel sapkın tehdidin bertaraf edilmesini talep edileceği aktarıldı. LGBT karşıtı buluşmanın saat 15.00'te başlayacağı bildirildi.
Giriş Tarihi: 08.09.2023
21:49
Küresel tabanın toplum içinde normalleştirmeye ve kabullendirmeye çalıştıkları LGBT sapkınlığına aileler "dur" diyor. Bazı ülkelerde çocuklar üzerinde yapılan LGBT dayatmaları ahlaki yozlaşmayı gözler önüne seriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
ABD'de bir erkek çocuğu, kız çocuğuna benzemesi için ailesinin kararıyla kimyasal yollardan hadım edilen ve hormon ilaçları kullandırılan çocuğun annesine
"Bazen erkek olduğumu düşünüyorum. Erkek olursam beni sevecek misin?" sorusunu sorduğu video gündeme bomba gibi düşmüştü.
Öte yandan Meksika'da çocuklarını LGBT dayatmasından korumak isteyen aileler protesto düzenlemişti. Meksika'da aileler, LGBT propagandası yapılan okul kitaplarını yakmıştı.
Okullarda dağıtılan kitaplarda yer alan içeriklerden rahatsız olan aileler bir araya gelerek okul kitaplarını ateşe vermişti.
İSTANBUL'DA LGBT'YE GEÇİT YOK AİLELER TOPLANIYOR
Büyük Aile Platformu (BAP) bünyesindeki sivil toplum kuruluşları öncülüğünde 17 Eylül Pazar günü Saraçhane'de "Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş" düzenlenecek. BAP'tan yapılan açıklamada, platform tarafından "Çocuklarımız için, Ailemiz için, İnsanlık için" sloganıyla LGBT propagandası ve dayatmasına karşı yürüyüş düzenleneceği belirtilen buluşmada, ailelerin anne, baba ve çocuk el ele vererek bu küresel tehdidin bertaraf edilmesini talep edeceği aktarıldı. Açıklamada, on binlerce insanın ailesiyle birlikte katılması beklenen buluşmanın saat 15.00'te başlayacağı bildirildi.
SARAÇHANE'DEN BEYAZIT'A 'SESSİZ YÜRÜYÜŞ'
35 bin kişinin katılımıyla geçen yıl eylül ayında düzenlenen buluşmada sanatçıların, yazarların, bilim insanlarının LGBT propagandasına tepkilerini dile getirdikleri aktarılan açıklamada, konuşmaların ardından Saraçhane'den Beyazıt'a slogan atılmadan, nefret söyleminde bulunmadan Sessiz Yürüyüş gerçekleştirildiği ifade edildi.
Açıklamada, bu yıl da uzmanların konuşmalarıyla başlayacak buluşmanın on binlerce insanın sessiz yürüyüşünün ardından Beyazıt Meydanı'ndaki basın açıklamasıyla sona ereceği bildirildi.