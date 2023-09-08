Onursuzlara karşı onurlu buluşma: İstanbul’da LGBT terörüne geçit yok!

İSTANBUL'DA LGBT'YE GEÇİT YOK AİLELER TOPLANIYOR

Büyük Aile Platformu (BAP) bünyesindeki sivil toplum kuruluşları öncülüğünde 17 Eylül Pazar günü Saraçhane'de "Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş" düzenlenecek.

BAP'tan yapılan açıklamada, platform tarafından "Çocuklarımız için, Ailemiz için, İnsanlık için" sloganıyla LGBT propagandası ve dayatmasına karşı yürüyüş düzenleneceği belirtilen buluşmada, ailelerin anne, baba ve çocuk el ele vererek bu küresel tehdidin bertaraf edilmesini talep edeceği aktarıldı.

Açıklamada, on binlerce insanın ailesiyle birlikte katılması beklenen buluşmanın saat 15.00'te başlayacağı bildirildi.