Otel odasında cinayet! Kan donduran detaylar: İfadesi ortaya çıktı

"CESEDİ KİREÇLEYİP KLİMALI ODAYA TAŞIDIK"

Kısa bir süre olayın şokunu yaşadıklarını söyleyen Furkan Çuhadar, "Merminin nereye isabet ettiğini hatırlamıyorum. Mert yerde yatıyor kanlar süzülüyordu. Öldüğünü anladık. Arkadaşlarım geri çekildiler. Biz önce Cemal abi ile cesedi bir depoya sürükledik. Sonra cesedin burada kokacağını düşünüp klimalı odaya taşıdık. Cemal abi aşağıdan havlular alıp, olay yerindeki kanları temizledi. Depoda bulduğumuz kireç olduğunu düşündüğümüz bir maddeyi yere ve cesede serptik. Sabaha karşı Cemal abi kanlı havluları otelin biraz ilerisinde bulunan bir çöp tenekesine attı. Daha sonra ben cesedin olduğu odanın yanındaki kendi odama çekilip uyudum, Cemal abide kendi odasına çekildi" dedi.

"OTELDEN AYRILIP ANKARA'YA GİTTİM"

Çuhadar ayrıca, "O gün hiç 5. kattan inmedim. Aşağıda neler olup bittiğiyle ilgili hiçbir fikrim de yok. Gün boyu sadece bir şeyler yemek için aşağıya indim. Kısa bir süre sonra oteli ve mutfağı devredecektik. Cesedin burda fark edilmeyeceğini düşündüm. Salı gecesi otelden ayrılarak Ankara'ya gittim. Polatlı'da kaldığım evde polis gelip beni gözaltına aldı" diye konuştu.