Tartıştığı arkadaşına ’Adamsan bıçakla’ dedi sırtından bıçaklandı

"ADAMSAN BIÇAKLA" DEDİ

Bu sırada Serkan D., iddiaya göre kendisine "Adamsan bıçakla" dediği arkadaşı Fatih S. tarafından sırtından bıçaklandı.

Serkan D. kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Serkan D., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Fatih S. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.