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Tartıştığı arkadaşına 'Adamsan bıçakla' dedi sırtından bıçaklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.09.2023
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Tartıştığı arkadaşına ’Adamsan bıçakla’ dedi sırtından bıçaklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Serkan D. (25), küfürlü konuşma nedeniyle çıkan tartışmada, "Adamsan bıçakla" dediği arkadaşı Fatih S. (30) tarafından sırtından bıçaklandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Mahmut Esat Bey Caddesi'nde meydana geldi. Pansiyonda aynı odada birlikte kalan Fatih S. ile arkadaşı Serkan D. arasında küfürlü konuşma nedeniyle tartışma çıktı.

Pansiyonda bulunan görevliler, gürültü nedeniyle konaklayan vatandaşların şikayeti üzerine iki arkadaşı sokağa çıkardı. İkili arasında burada da süren tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

"ADAMSAN BIÇAKLA" DEDİ

Bu sırada Serkan D., iddiaya göre kendisine "Adamsan bıçakla" dediği arkadaşı Fatih S. tarafından sırtından bıçaklandı.

Serkan D. kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Serkan D., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Fatih S. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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