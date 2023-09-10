Diyarbakır'da hırsız ve kapkaççılara "Aport" darbesi: 10 gözaltı
Diyarbakır'da emniyet güçleri, hırsızlık ve kapkaç yaptıkları tespit edilen çok sayıda şüpheli için eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. "Aport" adı verilen operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da hırsızlık ve kapkaç yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli eş zamanlı düzenlenen 'Aport' operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde hırsızlık ve kapkaç yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, ihbar yapılan bölgelerdeki güvenlik ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen ekipler, 10 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı 'Aport' operasyonunda girerek 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
KİMLİĞİNİ KULLANDIĞI KARDEŞİNİN DE ARAMA KAYDI VARMIŞ
Operasyonda yakalanan, 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli A.D.'nin Irak'a kaçma hazırlığı yaptığı, kardeşinin kimliğini kullanarak asayiş uygulamasından kaçmayı planladığı belirlendi.
Ancak, yapılan kontrolde kardeşinin de arama kaydının bulunduğu belirlendi.Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonun İl Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı 'Suçla Sinerjik Mücadele Projesi' kapsamında 'Hep beraber' sloganıyla yapıldığı belirtildi.
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