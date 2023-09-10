Diyarbakır'da hırsız ve kapkaççılara "Aport" darbesi: 10 gözaltı

Diyarbakır'da hırsızlık ve kapkaç yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli eş zamanlı düzenlenen 'Aport' operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde hırsızlık ve kapkaç yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.