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İstanbul'da kaçak alkol operasyonu! 15 ton ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.09.2023
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İstanbul’da kaçak alkol operasyonu! 15 ton ele geçirildi

İstanbul'da jandarma ekipleri tarafından Kuzey Marmara Otoyolu'nda şüphe üzerine durdurulan tırda 15 ton kaçak etil alkol ele geçirildi. Operasyon nedeniyle 2 kişi gözaltına alındı.

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