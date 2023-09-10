İSPARK’ta büyük rezalet! Araçlar zarar gördü vatandaş CHP’li İBB’ye isyan etti: Kopyala yapıştır cevap verdiler

Vatandaşların otoparkı güvenli olduğunu düşünerek tercih ettiklerini anlatan Özkardeş, şunları aktardı: "Buradaki insanların önceliği şu an hasarın giderilmesi ve tabii ki güvenliğin sağlanması. Buraya kameralar koyulması, güvenlik sayısının artırılması istediğimiz bu. Taş atılmış şekilde sileceğin altında taş izi vardı. Cam patlamış komple. Kamera koyulsun, güvenlik koyulsun. Sadece kamera da bu işi çözmez. Güvenlik yetkilileri buraya gelsin. Nöbet tutsunlar gerekirse bu insanların can ve mal kaybı önlensin. Tespit edilen 15-20 araçta hasar var, herhangi bir şekilde bize taahhüt verilmiyor şu anda."