El estetik ücretleri ne kadar, kaç TL? Estetik el nasıl yapılır, kaç para? Rabia Birsen Göğercin...

Babasının kasap dükkanında kolunu kıyma makinesine kaptırdığını ifade eden genç yarışmacı, "Artık daha havalı bir kolum oldu" diyerek izleyenleri güldürdü.

Biyonik bir kolla hayatına devam eden Rabia Birsen Göğercin, yaşananların ufak bir dalgınlık kaynaklı olduğunu ifade etti.