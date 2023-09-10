El estetik ücretleri ne kadar, kaç TL? Estetik el nasıl yapılır, kaç para? Rabia Birsen Göğercin...
"El estetik ücretleri ne kadar, kaç TL?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster programında yarışmacı olan Rabia Birsen Göğercin'in anlattıkları sonrasında el estetiği hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, konu hakkında detaylar...
"El estetik ücretleri ne kadar, kaç TL? Estetik el nasıl yapılır, kaç para?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster programında yarışmacı olan Rabia Birsen Göğercin'in anlattıkları sonrasında el estetiği hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, konu hakkında detaylar...
MİLYONLUK SORUYU AÇTIRAN RABİA BİRSEN GÖĞERCİN KİMDİR?
Ekranların en çok izlenen genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan sürüyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Milyoner'de birbirinden iddialı yarışmacılar yer almaya devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışan Rabia Birsen Göğercin, hikayesiyle izleyenleri duygulandırdı. Sempatik tarzıyla Kenan İmirzalıoğlu'nun dikkatini çeken genç yarışmacı elini kaybettiği günü dahi gülerek anlatırken enerjisiyle herkesi kendine hayran bıraktı.
Aslen Konyalı olan, uzun süredir Ankara'da yaşayan 24 yaşındaki yarışmacı üniversiteden yeni mezun olduğunu ifade etti.
Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olan genç yarışmacı, hayvanlarla arasının çok iyi olduğunu belirtti. Yeminli izci olduğunu dile getiren Rabia Birsen Göğercin, geçtiğimiz yıl yaşadığı kazadan bahsetti.
Babasının kasap dükkanında kolunu kıyma makinesine kaptırdığını ifade eden genç yarışmacı, "Artık daha havalı bir kolum oldu" diyerek izleyenleri güldürdü.
Biyonik bir kolla hayatına devam eden Rabia Birsen Göğercin, yaşananların ufak bir dalgınlık kaynaklı olduğunu ifade etti.
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- El estetik ücretleri ne kadar, kaç TL? Estetik el nasıl yapılır, kaç para? Rabia Birsen Göğercin...
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