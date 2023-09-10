Çanakkale'de orman yangını! Alevler kışlaya da sıçradı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde, yangın çıktı. Alevler, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı arazisindeki çamlık alana da sıçradı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.
EKİPLERİN YOĞUN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını sürdürülüyor.
ALEVLER KIŞLAYA DA SIÇRADI
Alevlerin, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı arazisindeki çamlık alana da sıçradığı öğrenildi.
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