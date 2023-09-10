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Çanakkale'de orman yangını! Alevler kışlaya da sıçradı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.09.2023
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Çanakkale’de orman yangını! Alevler kışlaya da sıçradı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde, yangın çıktı. Alevler, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı arazisindeki çamlık alana da sıçradı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy köyünde bulunan makide saat 17.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı.

EKİPLERİN YOĞUN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını sürdürülüyor.

ALEVLER KIŞLAYA DA SIÇRADI

Alevlerin, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı arazisindeki çamlık alana da sıçradığı öğrenildi.

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