Antalya’da Go-kart faciası! Genç kızın saçı tekerleğe dolandı

SAÇLI DERİ YERİNE DİKİLDİ

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi, genç kızı hemen ameliyata aldı. Saatlerce süren operasyonun ardından Aljanabad'ın saçlı derisi yerine dikildi. Servise alınan genç kızın tedavisi yakından takip ediliyor.

'EĞLENMEK AMACIYLA İLK DEFA BİNDİM, OLAN OLDU'

Yaşadığı şoku hala unutamadığını, Kaza anına dair bir şey hatırlamadığını belirten Lara Ali Turki Aljanabad, "Kask takmadılar bana, bir anda saçım açıldı ve motora dolanıp çekildi. Büyük acı yaşadım. O anı anlatamam. Annem o anımı görünce mahvoldu. Eğlenmek amacıyla ilk defa bindim bu araca, ne olduğunu öğrenmek istemiştim. Olan oldu" dedi.

Anne Hanan Ridha ise "Çok üzüldüm gerçekten. Hayal gibi gördüklerim. İnşallah diğer aileler benim yaşadığımı yaşamaz" diye konuştu.