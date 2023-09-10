Beykoz'da tüneli trafiğe kapatıp havaya ateş eden şahıs gözaltında!
İstanbul Beykoz'da bulunan Halil Ulukurt Tüneli'nin girişinde yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundan bir kişi otomatik tüfekle havaya ateş eden zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. İşte o görüntüler...
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan "Düğün konvoyunda havaya ateş ediyorlar çevreye rahatsızlık veriyorlar" başlıklı video ile ilgili inceleme başlattı.
POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ
Görüntü incelenerek kimliği tespit edilen zanlı, Beykoz Kavacık Mahallesi'nde, olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalandı.
Şüpheli C.C.B'ye, "yol kapatma", "saygısızca araç kullanma", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "ön cam filmi kullanmak" gerekçesiyle toplam 2 bin 259 lira para cezası kesildi.
ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ
Aracı yediemin otoparkına çektirilen zanlının, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.
BAKANLIK: ADALETE TESLİM EDİLMİŞTİR
Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda "#İstanbul #Beykoz'da düğün konvoyundaki araçtan inip havaya ateş açan C.C.B. adlı şahıs, Emniyet güçlerimizle yakalanmış ve adalete teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okullarda sınav haftası ne zaman, tarih açıklandı mı? MEB ortak sınavlar ne zaman yapılacak?
- AÖL kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Açık Lise kayıt takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon sorusu! İllerin listesi...
- El estetik ücretleri ne kadar, kaç TL? Estetik el nasıl yapılır, kaç para? Rabia Birsen Göğercin...
- Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bursluluk İOKBS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
- YKS ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
- Sağlığınız için kahvaltıda asla yememeniz gereken 3 şey! Halsizlikten, göbek yağına kadar sebebi onlar...
- Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? Üniversiteler 2 Ekim'de mi açılacak?
- 2023 GSB başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? GSB 11 bin 455 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Sahtekar ikili filminin konusu ne? Sahtekar İkili filmi oyuncuları kim, hangi tarihte çekildi?
- Yemeyi durduramıyorum diyenlere Ender Saraç reçetesi! Hap kullanmadan iştahınızı yok edecek!
- Mor lahana turşusunu bir de böyle deneyin! Ağızınızı sulandıracak katır kutur yemelik tarif...