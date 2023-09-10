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Beykoz'da tüneli trafiğe kapatıp havaya ateş eden şahıs gözaltında!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.09.2023 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023
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Beykoz’da tüneli trafiğe kapatıp havaya ateş eden şahıs gözaltında!

İstanbul Beykoz'da bulunan Halil Ulukurt Tüneli'nin girişinde yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundan bir kişi otomatik tüfekle havaya ateş eden zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. İşte o görüntüler...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan "Düğün konvoyunda havaya ateş ediyorlar çevreye rahatsızlık veriyorlar" başlıklı video ile ilgili inceleme başlattı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Görüntü incelenerek kimliği tespit edilen zanlı, Beykoz Kavacık Mahallesi'nde, olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalandı.

Şüpheli C.C.B'ye, "yol kapatma", "saygısızca araç kullanma", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "ön cam filmi kullanmak" gerekçesiyle toplam 2 bin 259 lira para cezası kesildi.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Aracı yediemin otoparkına çektirilen zanlının, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

BAKANLIK: ADALETE TESLİM EDİLMİŞTİR

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda "#İstanbul #Beykoz'da düğün konvoyundaki araçtan inip havaya ateş açan C.C.B. adlı şahıs, Emniyet güçlerimizle yakalanmış ve adalete teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Havaya ateş eden şahıs gözaltında HAVAYA ATEŞ EDEN ŞAHIS GÖZALTINDA

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