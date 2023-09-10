Beykoz’da tüneli trafiğe kapatıp havaya ateş eden şahıs gözaltında!

BAKANLIK: ADALETE TESLİM EDİLMİŞTİR

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda "#İstanbul #Beykoz'da düğün konvoyundaki araçtan inip havaya ateş açan C.C.B. adlı şahıs, Emniyet güçlerimizle yakalanmış ve adalete teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.