Son dakika! Freni boşalan araç dehşet saçtı: Cenaze namazı kılanların arasına daldı
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş' ın Andırın ilçesinde freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı. Feci kazada ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.
Kaza, öğle saatlerinde Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi'nde meydana geldi.
Mezarlıkta freninin boşaldığı iddia edilen kamyon, önündeki araçlara çarptıktan sonra cenaze namazı kılanların arasına daldı.
Namaz için sat tutan çok sayıda kişi, aracın altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ölenlerin olduğu bilidirilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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