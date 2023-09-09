İzmir’de orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak ve 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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