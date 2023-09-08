Beyoğlu'da hareketli anlar! Helikopterler havalandı
İstanbul Beyoğlu'nda emniyet güçleri tarafından yapılan helikopter destekli denetimlerde aranan 18 şahısla, 2 düzensiz göçmen yakalandı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen 6 iş yeri ise mühürlendi.
İstanbul Beyoğlu'nda yapılan helikopter destekli denetimlerde aranan 18 şahıs ile 2 düzensiz göçmen yakalanırken, 6 iş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edilerek mühürlendi.
İlçe Emniyet ekiplerince İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı. Asayiş uygulamasına zabıta ekipleri de eşlik ederek mekanlarda belirli kontrollerde bulundu.
Beyoğlu İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında uyuşturucu ve asayiş denetimleri yapıldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi genelinde birkaç sabit denetim noktası oluşturuldu. Uygulama Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Polisleri, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Güven Timleri Büro Amirliği'ne bağlı 201 polisin katılımıyla gerçekleşti.
İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında belirlenen farklı uygulama noktalarında şahıslara üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Uygulamaya havadan helikopterle de destek sağlandı. Aynı zamanda polis ekiplerine zabıtalar da eşlik ederek mekanlarda evrak kontrolü yaptı. Uygulamada, 18 aranan şahıs ile 2 düzensiz göçmen yakalanırken 6 iş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edilerek mühürlendi.
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