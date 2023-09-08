Beyoğlu’da hareketli anlar! Helikopterler havalandı





İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında belirlenen farklı uygulama noktalarında şahıslara üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Uygulamaya havadan helikopterle de destek sağlandı. Aynı zamanda polis ekiplerine zabıtalar da eşlik ederek mekanlarda evrak kontrolü yaptı. Uygulamada, 18 aranan şahıs ile 2 düzensiz göçmen yakalanırken 6 iş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edilerek mühürlendi.

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