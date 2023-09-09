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Deniz Pelister'in "Human Race" isimli kişisel sergisi Vision Art Platform'da

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.09.2023 Güncelleme Tarihi: 09.09.2023
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Deniz Pelister’in Human Race isimli kişisel sergisi Vision Art Platform’da

Vision Art Platform, “HUMAN RACE” ismini taşıyan yeni sergisiyle Deniz Pelister’in kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

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