08 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kahramanmaraş'ta orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika: Kahramanmaraş'ta orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.09.2023 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023
ABONE OL
Son dakika: Kahramanmaraş’ta orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Şu ana kadar yaklaşık 4 hektarlık alanın zarar gördüğünü anlatan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, "Müdahalemiz devam ediyor. En kısa sürede kontrol altına almak istiyoruz." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA