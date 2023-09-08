Suç örgütü lideri Bora Kaplan yakalandı! Yüklü miktarda para ile kaçmaya çalışıyordu | Nefes kesen operasyon
Ankara’da suç örgütü lideri Bora Kaplan yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmak üzereyken Ankara Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nefes kesen bir operasyonla Ankara Esenboğa Havalimanında gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak; kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ile bu suçlara bağlantılı benzeri suçlar işleyen "Bora Kaplan" suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
NEFES KESEN OPERASYON
Suç Örgütü lideri Bora Kaplan yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmak üzereyken Ankara Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nefes kesen bir operasyonla Ankara Esenboğa Havalimanında gözaltına alındı.
Suç örgütünü çökertmeye yönelik bir çok adreste eş zamanlı arama ve yakalama işlemleri yapıldı.
Ankara Organize Şube Müdürlüğü tarafından suç örgütünün tüm unsurlarını çökertmeye yönelik çalışmalara çok yönlü olarak devam ediyor.
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