Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu! Korku dolu anlar kamerada

Kendi canını ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde sorumsuz sürücünün üzerine yattığı motosikletle Ekmel Mahallesi'nden Macar Kavşağı'na kadar seyrettiği, video kaydının bittiği anlarda sürücünün aynı şekilde yoluna devam ettiği görülüyor.