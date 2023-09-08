Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu! Korku dolu anlar kamerada
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde üzerine yattığı motosikletle trafikte seyreden sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Tehlike anları başka bir sürücü tarafından böyle kayıt altına alındı.
Kendi canını ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntülerde sorumsuz sürücünün üzerine yattığı motosikletle Ekmel Mahallesi'nden Macar Kavşağı'na kadar seyrettiği, video kaydının bittiği anlarda sürücünün aynı şekilde yoluna devam ettiği görülüyor.
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