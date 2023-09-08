Antalya’da eski belediye başkanı Adnan Genç ölü bulundu! Sır olay

Alınan bilgiye göre; site bahçesinde Demre eski Belediye Başkanı Adnan Genç (70)'i hareketsiz olarak gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.