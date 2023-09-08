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İstanbul'da DHKP-C operasyonu! 10 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.09.2023
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İstanbul’da DHKP-C operasyonu! 10 gözaltı

Son dakika haberine göre İstanbul'da DHKP-C'ye yönelik operayon düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, örgüte ait çok sayıda döküman da ele geçirildi.

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