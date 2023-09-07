Tek yumrukla gelen ölüm! Dehşet anları kamerada

Olay, 2 Eylül Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Soğanlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 18 yaşındaki Türkican Yıldırım, tıraş olmak için arkadaşıyla berbere geldi.

Bir süre berberde bekleyen ikili, daha sonra berbere gelen başka bir müşteriyle sıra yüzünden tartışmaya başladı. Bu sırada berbere gelen Mehmet Emin Öz de, Yıldırım ve arkadaşına "İçerideki ağabeyime kim saygısızlık yaptı?" diye sordu.