Meteoroloji’den sarı kod uyarısı! 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, İç Ege, Balıkesir, Eskişehir, Rize ve Artvin çevreleri, Çanakkale ve Trabzon'un doğusu ile Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Afyonkarahisar, Artvin, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Rize, Trabzon ve Uşak için sarı kodlu uyarıda bulundu.