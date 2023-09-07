Meteoroloji'den sarı kod uyarısı! 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu açıkladı. Aşırı yağışların etkisiyle 3 ilçesi sele teslim olan başta İstanbul olmak üzere birçok kentte sağanak yağış etkili olacak. Yağışların, İç Ege, Balıkesir, Eskişehir, Rize ve Artvin çevreleri, Çanakkale ve Trabzon'un doğusu ile Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji 11 kent için sarı kodlu uyarıda bulunurken, yağışların etkisini artıracağı saat belli oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop ve Artvin çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, İç Ege, Balıkesir, Eskişehir, Rize ve Artvin çevreleri, Çanakkale ve Trabzon'un doğusu ile Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Afyonkarahisar, Artvin, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Rize, Trabzon ve Uşak için sarı kodlu uyarıda bulundu.
3 BÜYÜK KENTTE SAĞANAK BEKLENİYOR
İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara'nın kuzeybatı kesimleri ile İzmir'de de öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
PROF. DR. ŞEN'DEN YEREL SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Bugün Marmara, Kuzey ve İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bolu, Düzce, Sinop ve Artvin çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimleri YEREL SAĞANAK yağışlı. Sıcaklık değişmiyor, Marmara'da poyraz rüzgarı ara sıra kuvvetli esiyor" mesajını paylaştı.
Prof. Dr. Şen, "Bugün İstanbul parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olmayan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30 derece" ifadelerini kullandı.
BAKAN ÖZHASEKİ'DEN TEDBİR MESAJI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de bugün akşam saatlerine kadar yurdun bazı kesimlerinde görülecek yağışlara ilişkin dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.
Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Kırklareli'nde meydana gelen aşırı yağış ve sellerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, etkilenenlere de geçmiş olsun dileklerini iletti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, "http://mgm.gov.tr" internet sitesi "Meteorolojinin Sesi Radyosu" sosyal medya hesapları ve mobil uygulamalarından anlık yapılan Hava Durumu bilgilendirmelerini, vatandaşların dikkate almalarının elzem olduğunu vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:
"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yaptığı son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar, Trabzon'un doğusu, Rize il geneli, Artvin'in kıyı ilçeleri, Kütahya, Uşak, Balıkesir çevreleri, Manisa'nın kuzeydoğusu, Bursa'nın güneyi, Çanakkale'nin doğusu, Afyonkarahisar'ın kuzeyi ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü Sağanak yağış beklenmesi nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istirham ediyorum."
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