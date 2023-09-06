Malatya’da bir aile yok oldu! Derece yatağına uçan otobilde 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti...

2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan müdahalelerde araç içinde bulunan sürücü Hasan Çiftçi (53) ile eşi Zemzem Çiftçi(46) ve çocukları Mehmet Eren (5) ile Yağız Çiftçi (7)'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci kazada yok olan ailenin Şanlıurfa'dan memleketleri Malatya'ya döndükleri öğrenilirken, olay yerinde nöbetçi savcılığın incelemesinin ardından cenazeler adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri olay yerince güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.