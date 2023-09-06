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Malatya'da bir aile yok oldu! Derece yatağına uçan otobilde 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.09.2023 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023
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Malatya’da bir aile yok oldu! Derece yatağına uçan otobilde 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti...

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Hasan Çiftçi idaresindeki 44 ABT 101 plakalı otomobil, Erkenek Mahallesi mevkisinde dere yatağına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçtaki Hasan Çiftçi, Zemzem Çiftçi, Yağız Çiftçi ile Mehmet Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Malatya - Adıyaman karayolunda bulunan Erkenek Tüneli çıkışında yaşanan trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

DERE YATAĞINA UÇTULAR

Kaza Malatya-Adıyaman Karayolu Erkenek Tüneli çıkışında yaşanan trafik kazasında Hasan Çiftçi yönetimindeki 44 ABT 101 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki dere yatağına uçtu.

2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan müdahalelerde araç içinde bulunan sürücü Hasan Çiftçi (53) ile eşi Zemzem Çiftçi(46) ve çocukları Mehmet Eren (5) ile Yağız Çiftçi (7)'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci kazada yok olan ailenin Şanlıurfa'dan memleketleri Malatya'ya döndükleri öğrenilirken, olay yerinde nöbetçi savcılığın incelemesinin ardından cenazeler adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri olay yerince güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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