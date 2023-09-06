Osmaniye’de korkunç kaza! Sadece saniyeler sonra hayatını kaybetti

Osmaniye'de, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı, Suriyeli Yasin Eyyup'un (38) öldüğü kazaya dair görüntüler ortaya çıktı. Çarpışmayla kontrolden çıkan hafif ticari aracın savrulup Eyyup'a çarptığı, kaldırıma çıkıp durduğu ve otomobilin ise olay yerinden uzaklaştığı görüldü.





Kaza, 4 Eylül'de, saat 16.00 sıralarında, Raufbey Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin kavşakta çarpması sonucu savrulan hafif ticari araç, yoldaki yaya Yasin Eyyup'a çarptı.