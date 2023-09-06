Osmaniye'de korkunç kaza! Sadece saniyeler sonra hayatını kaybetti
Osmaniye'de hafif ticari araçla bir otomobilin çarpıştığı kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Suriye uyruklu kişi feci şekilde can verdi. O anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
Osmaniye'de, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı, Suriyeli Yasin Eyyup'un (38) öldüğü kazaya dair görüntüler ortaya çıktı. Çarpışmayla kontrolden çıkan hafif ticari aracın savrulup Eyyup'a çarptığı, kaldırıma çıkıp durduğu ve otomobilin ise olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
Kaza, 4 Eylül'de, saat 16.00 sıralarında, Raufbey Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin kavşakta çarpması sonucu savrulan hafif ticari araç, yoldaki yaya Yasin Eyyup'a çarptı.
Bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan Eyyup, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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