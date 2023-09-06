Ankara’da komşularının öldürdüğü çift toprağa verildi

'UYARDIK AMA FAYDA ETMEDİ'

Aşağı Emirler Mahallesi'nin vakıf başkanı Ali Sait Kaymak, olayın çok üzücü olduğunu belirterek, "Bunlar komşu; arsaları tel örgüyle birbirine bitişik. Telimi oynattı, direğimi kırdı gibi ufak tefek sürtüşmelerden dolayı aralarında husumet vardı. Birbirlerini şikayet ediyorlardı, savcılık takipsizlik veriyordu. Tabii zaman zaman bizler de uyarıyorduk. Ama fayda etmedi. İkisi de emekli. Üzücü olay, dün oldu. İbrahim ve eşi, öğlen evinin önünde lastik değiştiriyormuş. Lütfü Topçu da yakın mesafeden ateş ederek karı kocayı öldürüyor. Ardından kendi bahçesinde kendine sıkıyor. Çok uzaktan akrabalardı. Köyümüz için acı bir olay oldu" dedi.